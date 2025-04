Nagy: Bemühungen zur Eindämmung der MKS erfolgreich

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche waren erfolgreich, und es wurden keine neuen Ausbrüche gemeldet, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Mosonmagyaróvár (Nordwestungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einer Sitzung des operativen Korps für Tiergesundheit sagte Nagy, dass der Viehbestand in zwei der vier Betriebe, in denen MKS festgestellt wurde, vernichtet worden sei. Die Keulung in den anderen beiden Betrieben werde am Dienstag beginnen und hoffentlich bis zum Wochenende abgeschlossen sein, fügte er hinzu. Er sagte, es seien 60.000 Bluttests in 749 Betrieben durchgeführt worden, die alle negativ auf MKS ausgefallen seien. Es werde derzeit untersucht, wie das Virus nach Ungarn gelangt sei, fügte er hinzu. Kristóf Gál, ein Sprecher des Nationalen Polizeipräsidiums (ORFK), sagte, dass die Schließung einer Reihe von Grenzübergängen entlang der Grenze zu Österreich zu langen Wartezeiten an den noch geöffneten Übergängen geführt habe. Er riet den Reisenden, sich auf der Website police.hu über die neuesten Informationen zu den Grenzübergängen mit Österreich und der Slowakei zu informieren.