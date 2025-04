Keulung in den von der MKS betroffenen Betrieben abgeschlossen

Alle Rinder in den Betrieben in Darnózseli und Dunakiliti (Nordwest-Ungarn) wurden nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche vernichtet, teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit Nébih am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Dekontaminierung der Betriebe, in denen 3.588 Tiere gekeult wurden, sei im Gange, sagte Nébih. Bei Tests in über 1.200 Betrieben seien keine neuen MKS-Ausbrüche festgestellt worden, so die Behörde weiter.