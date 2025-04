Im Komitat Veszprém wurde ein Drogenhandelsnetz zerschlagen

Wie die Polizei des Komitats Veszprém am Sonntag auf ihrer Website mitteilte, wurde ein Drogenhandelsnetz im Komitat Veszprém ausgehoben und sechs Personen verhaftet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Polizei kam dem Netzwerk auf die Spur, nachdem Ermittler in Balatonfüred erfahren hatten, dass in einer örtlichen Wohnung Drogen konsumiert wurden. Während des Einsatzes wurden drei Jugendliche verhaftet, die Marihuana-Zigaretten rauchten. Es stellte sich heraus, dass sie diese von einem ihrer Väter in Balatonkenese gekauft hatten. Der Vater, ein 40-jähriger Mann, hatte seit Januar 2025 mehrmals wöchentlich entgegen seiner strafrechtlichen Aufsicht psychoaktive Substanzen in der anderen Hälfte des Landes gekauft, sie dann portioniert und zu Hause weiterverkauft. Er hatte auch einen Assistenten, der die Drogen im Komitat Veszprém vertrieb. Der Mann bezog auch seinen Sohn in das Geschäft mit ein. Manchmal schickte er ihn los, um die Drogen zu holen, oder der 16-jährige Junge bediente die Kunden. Der junge Mann verkaufte regelmäßig die Drogen seines Vaters und hatte sich auch einen Kundenstamm in seinem Alter aufgebaut.

Nach Angaben der Polizei hatte der 40-Jährige seit Januar rund 700 Gramm neuer psychoaktiver Substanzen in den Gemeinden des Komitats Veszprém erworben und vertrieben. Der Mann und sein Sohn sowie ihr Fahrer, ein 48-jähriger Einwohner von Veszprém, wurden am 5. April auf dem Parkplatz einer Tankstelle im Komitat Pest festgenommen, nachdem sie Drogen gekauft hatten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden mutmaßliche Drogen gefunden und beschlagnahmt. Sie wurden daraufhin auf die Polizeiwache gebracht, in Gewahrsam genommen und als Verdächtige des Missbrauchs neuer psychoaktiver Substanzen und des Drogenhandels vernommen, und ihre Festnahme wurde vom zuständigen Bezirksgericht eingeleitet und angeordnet. Im Laufe des Verfahrens ermittelten die Ermittler aus Balatonfüred auch die höheren Kontaktpersonen der Täter, von denen die Verdächtigen die neuen psychoaktiven Substanzen bezogen hatten. Die Verteiler wurden in einer koordinierten Aktion am 16. April im Morgengrauen an mehreren Orten gleichzeitig in Zusammenarbeit mit der Polizei der Komitate Heves und Hajdú-Bihar festgenommen. Der 33-jährige Mann sowie seine 34 und 26 Jahre alten Begleiter wurden wegen des Verdachts des Missbrauchs einer neuen psychoaktiven Substanz verhört und ihre Festnahme eingeleitet.