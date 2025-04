Maul- und Klauenseuche in einem weiteren Betrieb in Ungarn festgestellt

Landwirtschaftsminister István Nagy hat am späten Donnerstag in einer Nachricht in den sozialen Medien mitgeteilt, dass in einem weiteren Betrieb im Westen Ungarns ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche festgestellt wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laboruntersuchungen hätten den Ausbruch auf dem Rinderhof in Rábapordány bestätigt, so Nagy. Rund um den Betrieb wurden Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet, und es werden Vorbereitungen zur Keulung von etwa 600 Tieren getroffen, fügte er hinzu.