NAV: Mehr als 6 Kilogramm Kokain bei einem Passagier am Budapester Flughafen gefunden

Mehr als 6 Kilogramm Kokain wurden am Internationalen Flughafen Budapest Liszt Ferenc im Gepäck eines Passagiers mit ungarischer Staatsbürgerschaft gefunden, der auf der Strecke Ecuador-Istanbul-Budapest ankam, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie schrieben, dass die Finanzbeamten auf Hinweis der Polizei das Gepäck eines Passagiers mit ungarischer Staatsangehörigkeit durchsucht hätten, in dem sie ein als Handgepäck mitgeführtes zahnärztliches Gerät gefunden hätten, das aufgrund seiner Beschaffenheit Verdacht erregt habe. Die Außenhülle des Geräts war präpariert, die Kanten waren geklebt, die Befestigungen waren nicht original, sondern mit fremden Schrauben befestigt, erklärten sie. Als sie die mehrschichtige Hülle aufbrachen, fanden sie insgesamt 6540 Gramm einer mutmaßlichen Droge – laut Drogentest handelte es sich um Kokain – in dem Gerät. Die Drogen mit einem Schwarzmarktwert von fast 200 Millionen Forint wurden von den Finanzbeamten beschlagnahmt. Die Mitarbeiter der NAV übergaben den Passagier, der begründet der Begehung der Straftat verdächtigt werden kann, sowie die beschlagnahmten Drogen an die zuständige Flughafenpolizei, heißt es in der Mitteilung.