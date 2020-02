Ungarn: KI-Strategie ausgearbeitet

Ungarn hat seine Strategie der künstlichen Intelligenz vorbereitet, die sich mit technischen und humanwissenschaftlichen Fragen befasst, die sich aus der Entwicklung der KI ergeben, sagte der Minister für Innovation und Technologie an der Pannon-Universität in Veszprém – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die künstliche Intelligenz wirft eine Reihe moralischer und sozialer Fragen auf. Eine davon ist, inwieweit sie die natürliche Intelligenz überwältigen wird, sagte László Palkovics. KI entsteht als Teil der kreativen Industrie, und das wirft die Frage auf, ob sie als Bedrohung oder als Chance betrachtet werden sollte, sagte der Minister. „Die KI erlaubt es den Menschen, Zeit für Dinge zu verwenden, mit denen sie mehr Wertschöpfung schaffen können“, sagte er.

KI kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, von Gesichtserkennung, Gesundheitschecks, Polygrafentests, Röntgenstrahlen, Lärmanzeige bei Defekten an landwirtschaftlichen Maschinen und selbstfahrenden Fahrzeugen bis hin zum Komponieren von Musik und Schreiben von Gedichten, sagte er. Im Hinblick auf den Einsatz der KI im Transportwesen sagte Palkovics, dass sie dazu beitragen würde, menschliches Versagen zu vermeiden und Zeit und Kraftstoff zu sparen. Darüber hinaus sagte Palkovics, dass KI auch in einigen Berufen und im staatlichen Dienst weit verbreitet sein wird. „Bis 2030 wird die künstliche Intelligenz voraussichtlich 14% oder etwa 7.000 Milliarden Forint (20,9 Milliarden Euro) zum BIP des Landes beitragen“, sagte der Minister.

Die Strategie für künstliche Intelligenz sei von mehr als 200 Institutionen und Unternehmen ausgearbeitet worden, sagte er. Sie umfasst Änderungen der Datengesetze, die Schaffung eines nationalen Labors, Anreize für Unternehmen, Forschung und Entwicklung, Ausbildung, Infrastrukturentwicklung und automatisierte Verwaltung in Bereichen wie dem Gesundheitswesen sowie ethische und rechtliche Fragen, die es zu klären gilt. Nach der Verabschiedung durch die Regierung wird die Strategie auf ihrer Website kormany.hu veröffentlicht, sagte Palkovics.