Szijjártó: Bulgarien bleibt verlässlicher Transitpartner für Ungarn

Bulgarien spiele eine entscheidende Rolle für die Sicherheit der ungarischen Erdgaslieferungen und das Land werde auch in Zukunft ein verlässlicher Transitpartner für Ungarn bleiben, sagte der Außenminister am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó nach einem Telefongespräch mit dem bulgarischen Energieminister mit den Worten: „Wir schätzen das verantwortungsvolle Verhalten der derzeitigen bulgarischen Regierung in dieser Angelegenheit sehr, und es ist beruhigend, dass der Minister heute bestätigt hat, dass Bulgarien auch in Zukunft ein verlässlicher Transitpartner für Ungarn sein wird“. „Wir brauchen das wirklich, wenn man bedenkt, dass täglich mehr als 20 Millionen Kubikmeter Erdgas über Bulgarien nach Ungarn gelangen und dass in diesem Jahr mehr als 2,3 Milliarden Kubikmeter durch die TurkStream-Pipeline transportiert wurden“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, die Kapazität der Erdgaspipelines in Südosteuropa müsse deutlich erhöht werden, um Mitteleuropa auch in dieser Hinsicht eine Diversifizierung der Energieversorgung zu ermöglichen. „Mein Amtskollege hat mir eine gute Nachricht überbracht, denn im Rahmen des Projekts Vertikaler Gaskorridor wird Bulgarien die Kapazität der das Land durchquerenden Erdgaspipeline deutlich erhöhen“, sagte er. „Wir waren uns einig, dass sich die Europäische Union auch an der Gewährleistung der Energiesicherheit der Region beteiligen muss, und zu diesem Zweck werden wir unsere regionale Energiezusammenarbeit noch enger gestalten“, fügte er hinzu.