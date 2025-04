4iG Space unterzeichnet Absichtserklärung mit AZERCOSMOS

Das ungarische Unternehmen 4iG Space and Defence Technologies hat am Donnerstag in Baku eine Absichtserklärung mit der staatlichen aserbaidschanischen Raumfahrtagentur AZERCOSMOS unterzeichnet, um potenzielle Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu ermitteln, so die Muttergesellschaft 4iG in einer Mitteilung auf der Website der Budapester Börse – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Absichtserklärung spiegelt das gemeinsame Interesse von 4iG Space and Defence Technologies und AZERCOSMOS an der Erdbeobachtung in der unteren Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) wider, einschließlich des gegenseitigen Austauschs und der Nutzung von Erdbeobachtungsdaten, der Kommunikation über GEO-Satelliten sowie der Installation und des Betriebs von Satellitenbodensegmenten, so 4iG. Die Parteien erklärten sich außerdem bereit, bei der Entwicklung technologischer Synergien für die Herstellung, Montage, Integration und den Test von Kleinsatelliten (MAIT), der Durchführung gemeinsamer F+E+I-Projekte und der Umsetzung von Ausbildungs- und Praktikumsprogrammen zusammenzuarbeiten, heißt es weiter.