BKK: Der 100E Airport Express wird ab 1. Mai häufiger verkehren

Aufgrund des erwarteten Anstiegs des Flughafenverkehrs im Sommer wird der 100E Airport Express ab Donnerstag häufiger zwischen dem Deák-Ferenc-Platz und dem Internationalen Flughafen Budapest Liszt Ferenc verkehren, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach bereitet sich das BKK auf das zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen während des viertägigen Wochenendes vor und wird daher die Busse in dieser Zeit mit der höchsten Frequenz betreiben. Ab Mai werden die Busse während der morgendlichen und nachmittäglichen Hauptverkehrszeiten montags, freitags und sonntags alle sechs Minuten von den Terminals abfahren, dienstags, mittwochs und donnerstags alle sechs bis sieben Minuten, statt wie bisher alle sieben bis acht Minuten. An Samstagen werden die Abfahrten alle 6-7 Minuten am Morgen und alle 7-8 Minuten am Nachmittag stattfinden, so das Unternehmen. Der Busverkehr wird immer an die Hauptverkehrsrichtung des Flughafens angepasst, mit häufigeren Abfahrten in Richtung Flughafen in den frühen Tagesstunden und in Richtung Stadtzentrum am späten Abend.