Ungarns BIP stagniert in Q1

Das ungarische Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies geht aus den ersten Daten hervor, die das Zentrale Statistikamt (KSH) am Mittwoch veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um saisonale und kalenderjährliche Effekte sank das BIP um 0,4 Prozent. Laut KSH wirkte sich der Dienstleistungssektor positiv auf das BIP aus, während die Leistungen der Industrie und des Baugewerbes belastend wirkten. Im Quartalsvergleich sank das BIP saison- und kalenderjahresbereinigt um 0,2 Prozent. Das KSH wird am 3. Juni eine zweite Lesung der Daten veröffentlichen. Wirtschaftsminister Márton Nagy sagte in einer nach der Veröffentlichung der Daten von seinem Ministerium herausgegebenen Erklärung, die Regierung arbeite daran, das „größtmögliche Wirtschaftswachstum inmitten des negativen externen Umfelds in Europa“ zu gewährleisten. Er fügte hinzu, dass die Regierung einen Haushalt entwerfe, der den Auswirkungen des Krieges entgegenwirke, und verwies auf ein Steuersenkungsprogramm für Familien, die Kinder aufziehen, und das Demján-Sándor-Programm zur Vergrößerung der KMU. Er sagte, die finanzielle Belastung durch den Krieg und die Möglichkeit eines zukünftigen Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union wirkten sich negativ auf die wirtschaftlichen Aussichten Ungarns aus. „Solange der Krieg andauert und die Sanktionen aufrechterhalten werden, werden Europa und Ungarn den Preis für den Krieg zahlen“, fügte er hinzu.

Nagy sagte, dass ein früher angekündigtes Programm zur Errichtung von 100 neuen Fabriken auf 150 Produktionsstandorte ausgeweitet werden soll. Er sagte, dass eine von der Regierung verordnete Obergrenze für Preisaufschläge auf einige Lebensmittel auch auf Gruppen von Non-Food-Produkten ausgedehnt werden soll, um den Verbrauch der Haushalte anzukurbeln. Die steigende Produktion im Bausektor und die Nachfrage im Tourismussektor seien ein „positives Zeichen“, fügte er hinzu. Nagy sagte, die Regierung halte an ihrem Plan fest, in den Jahren 2025 und 2026 das höchstmögliche Wirtschaftswachstum zu erreichen.