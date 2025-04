Regierungsbeamter: „Neue Mentalität“ in den ungarisch-ukrainischen Beziehungen

Levente Magyar, parlamentarischer Staatssekretär des Außenministeriums, sagte am Dienstag, er spüre eine „neue Art von Dynamik und Mentalität“ in den ungarisch-ukrainischen Beziehungen, die der Ukraine die Grundlage für eine „akzeptable Lösung“ in Bezug auf die ethnische ungarische Minderheit in den Unterkarpaten „in den kommenden Wochen und Monaten“ bieten werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ich sehe die Hoffnung, dass in absehbarer Zeit eine Einigung erzielt werden kann, die auch die ungarische Position zur euro-atlantischen Integration der Ukraine grundlegend verändern könnte“, sagte Magyar auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Olha Stefanishyna, der für die europäische Integration zuständigen stellvertretenden Ministerpräsidentin der Ukraine, in Budapest. Magyar wies darauf hin, dass die ungarisch-ukrainischen Beziehungen seit Mitte der 2010er Jahre durch die rechtliche Situation der transkarpatischen Ungarn belastet seien. Bisher, so Magyar, habe es keine Lösung gegeben, die das Recht der ethnischen Ungarn auf den Gebrauch ihrer Muttersprache im Bildungswesen, im gesellschaftlichen Leben und in der öffentlichen Verwaltung vollständig geklärt hätte. „Wir haben uns heute darauf geeinigt, die Arbeit zu intensivieren und die beiden Expertendelegationen Mitte Mai zusammenzubringen“, sagte Magyar.

Stefanishyna sagte, die Ukraine nehme alle ihre Verpflichtungen ernst, die das Land der euro-atlantischen Integration näher brächten, wozu auch der Schutz der Minderheitenrechte und die Förderung gutnachbarschaftlicher Beziehungen gehörten. Sie sagte, die Ukraine schätze, „was Ungarn uns in unseren bilateralen Beziehungen bietet“, einschließlich der Gewährung vorübergehenden Schutzes für Kriegsflüchtlinge. Sie sagte, dass mehrere Fragen im Zusammenhang mit Bildung und Minderheiten geklärt werden müssten und fügte hinzu, dass die beiden Länder erfolgreich einen Plan zur Lösung aller 11 von Ungarn angesprochenen Fragen ausgearbeitet hätten. Die stellvertretende Ministerpräsidentin sagte, die Ukraine sei „offen und ehrlich“, wenn es um die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gehe, und fügte hinzu, man habe auch gesehen, dass Budapest einen „echten Dialog“ unterstütze. Sie sagte, dass der europäische Integrationsprozess der Ukraine wesentlich zu den Änderungen in der Politik gegenüber nationalen Minderheiten beigetragen habe und fügte hinzu, dass das Land auch Schritte unternommen habe, um die ukrainische Sprache als Staatssprache zu festigen. Die Ukraine habe das für den Dialog mit den nationalen Minderheiten erforderliche institutionelle System geschaffen und arbeite an einer Verordnung, die den Minderheiten den Zugang zur Bildung in ihrer Muttersprache ermögliche.

Stefanishyna antwortete auf eine Frage von MTI, dass die ukrainisch-ungarischen Konsultationen am 12. Mai in Uzhhorod (Ungvar) fortgesetzt werden sollen und fügte hinzu, dass die Ukraine heute ihre Vorschläge zu Ungarns 11-Punkte-Paket vorlegen werde. Auf eine Frage hin sagte Magyar, die ungarische Regierung sei moralisch und rechtlich verpflichtet, gegen die Maßnahmen vorzugehen, die die Rechte der Ungarn in den Unterkarpaten einschränken und die nach 2015 in der Ukraine eingeführt wurden. „Wir haben in den letzten Jahren einige kleinere Ergebnisse erzielt, aber wir können nicht erklären, dass es für die Ungarn in der Ukraine völlig sicher ist, ihre Muttersprache in allen Foren frei zu verwenden, in denen sie dies in der Vergangenheit tun konnten“, sagte der Staatssekretär. Die jüngste Gesprächsrunde habe gezeigt, dass die beiden Länder einen Punkt erreichen könnten, an dem die Ukraine diese Rechte vollständig gewährleiste.