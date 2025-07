Ungarns BIP steigt im zweiten Quartal leicht an

Ungarns BIP stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,1 %, wie aus den ersten Daten hervorgeht, die das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch veröffentlicht hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um saisonale und kalenderbedingte Effekte stieg das BIP um 0,2 %. Das KSH erklärte, dass Dienstleistungen, insbesondere der IKT-Sektor, einen positiven Einfluss auf das BIP hatten, während die Leistungen des Industrie- und Agrarsektors das Wachstum belasteten. Im Quartalsvergleich stieg das BIP saison- und kalenderbereinigt um 0,4 %. In der ersten Jahreshälfte stagnierte das BIP laut unbereinigten Daten und ging saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % zurück. Das KSH wird am 2. September eine zweite Schätzung der Daten veröffentlichen.

In einer Erklärung nach der Veröffentlichung der neuen Daten hob das Wirtschaftsministerium externe Faktoren wie den Zollkrieg und die schwache Leistung der deutschen Wirtschaft als Einflussfaktoren auf das ungarische BIP im zweiten Quartal hervor. Während der Agrarsektor von der Dürre betroffen war, wuchsen die Dienstleistungsbranchen, unterstützt durch einen Anstieg des Konsums, und der Bausektor befindet sich im Aufschwung, fügte es hinzu. Das Ministerium prognostizierte für das dritte und vierte Quartal ein BIP-Wachstum von etwa 1 bis 2 % gegenüber dem Vorjahr und für das Gesamtjahr ein Wachstum von 1 %. Das Wachstumstempo sei „realistisch”, solange der Krieg in der Ukraine andauere, so das Ministerium. Wenn Frieden einkehre, werde sich das Wachstum beschleunigen, fügte es hinzu.