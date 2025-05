Helfen Sie den Schildkröten, die Straße zu überqueren – der Nationalpark Balaton-Oberland bittet

Während der Eiablage von Mai bis Juli kann man Schildkröten Hunderte von Metern oder sogar einige Kilometer vom Wasser entfernt sehen. „Wenn Sie eine Schildkröte sehen, die eine Straße überquert, halten Sie an und helfen Sie ihr über die Straße, wobei Sie darauf achten, dass Sie sie nur in die Richtung tragen, in die sie gehen wollte. Bringen Sie erwachsene Schildkröten nicht zurück ins Wasser, denn das hilft ihnen nicht, sondern erschwert ihre Aufgabe, da sie die Reise möglicherweise noch einmal von vorne beginnen“, so der Nationalpark Balaton-Oberland – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

„Die meisten der kleinen, geschützten Sumpfschildkröten (Emys orbicularis) schlüpfen im August oder September und machen sich sofort auf den Weg ins Wasser. Wenn das Wetter jedoch Anfang September kalt wird oder die Mutter ihre Eier zu spät gelegt hat, überwintern die Jungtiere und schlüpfen erst im April aus den Eiern, wenn die Frühlingssonne warm genug ist“, schreiben sie. Zu dieser Jahreszeit sind die kleinen Schildkröten auf ihrem Weg zum Wasser völlig ungeschützt. Die kleinen Tiere wissen zwar instinktiv, wohin sie gehen müssen, aber die lange und gefährliche Reise ist für viele von ihnen schnell zu Ende, vor allem, wenn ein viel befahrener Auto- oder Radweg sie kreuzt, so dass ihre Überlebenschancen verbessert werden können, wenn man ihnen zum nächsten natürlichen Gewässer hilft.

Der Nistplatz einer Schildkröte kann Hunderte von Metern oder sogar ein oder zwei Kilometer von dem Gewässer oder dem Wasserlauf entfernt sein, an dem die Mutter lebt. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn sich eine Schildkröte während der Brutzeit zielstrebig und entschlossen vom Wasser wegbewegt oder sich an einem Ort aufhält, an dem es kein Wasser gibt. Für Schildkröten sind nur mäßig bewachsene, lockere, vor abfließendem Wasser geschützte, höher gelegene Gebiete zum Legen geeignet. Für den Schutz der Sumpfschildkröten ist es daher nicht nur wichtig, Feuchtgebiete zu schützen, sondern auch Nistplätze zu erhalten und zu schützen. Die Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) ist in Ungarn wie alle Amphibien und Reptilien geschützt. Ihr Schutzwert beträgt 50.000 Forint.