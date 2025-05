Kein Wunder …

… dass der Osterhase in Marcali seine Zelte noch nicht abgebrochen hat. Bei diesem miesen Wetter mit kaltem Wind und dem vielen Regen hat er sich lieber in sein extra für ihn gebasteltes Haus zurückgezogen. Da hat er es schön mollig warm und so kann er sich gemütlich vom Osterstress erholen.





Schließlich hatte er viel zu tun, um den vielen Kindern in Marcali und Umgebung eine kleine Überraschung ins Nest zu legen. Wie lange sich der fleißige Geselle in seinem Haus am Stadtplatz mit dem schön dekorierten Kleingarten noch aufhalten wird, weiß keiner. Doch sollte sich die Wetterlage endlich einmal ändern, wird er sich zurückziehen in sein gewohntes Revier und erst im nächsten Frühjahr bei den Buben und Mädchen wieder vorbeischauen. Schließlich hat er dann auch erneut viel Arbeit zu erledigen.

Foto/Text: Eva