Orbán: Ungarn verstärkt den Schutz des ungarischen Abschnitts der TurkStream-Pipeline

„Wir haben die Verstärkung des militärischen Schutzes und der Überwachung des ungarischen Abschnitts der TurkStream-Pipeline angeordnet“, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán am Sonntag nach einer außerordentlichen Sitzung des Verteidigungsrates – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Nach den vorliegenden Informationen wurde ein Sabotageakt gegen den Abschnitt der TurkStream-Pipeline in der Vojvodina vorbereitet, der Ungarn versorgt“, sagte Orbán in einem Video auf Facebook. Orbán erklärte, er habe mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić gesprochen, der versicherte, dass niemand verletzt worden sei und die Lieferungen ununterbrochen fortgesetzt würden. Serbien habe die Verteidigung der Pipeline verstärkt, fügte er hinzu. Orbán sagte, er habe Vučić für die Arbeit der serbischen Behörden gedankt. TurkStream sei für Ungarn von entscheidender Bedeutung, da das Land 60 Prozent seines Gasverbrauchs über die Pipeline decke, fügte er hinzu. Die serbischen Behörden würden den Fall untersuchen, und Ungarn stehe in ständigem Kontakt mit ihnen, sagte Orbán. Er warnte, dass Europa eine beispiellose Energiekrise drohe; in dieser Situation „werden die europäischen Länder unter anderem russische Energie noch mehr als jetzt brauchen“, sagte er.

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Gleichzeitig sagte Orbán, die Ukraine arbeite seit Jahren daran, Europa von russischer Energie abzuschneiden. „Sie haben NordStream gesprengt, den Gashahn nach Ungarn zugedreht, und in diesem Jahr haben sie eine Ölblockade gegen Ungarn verhängt, indem sie die Druschba-Pipeline stillgelegt haben; sie führen ständig militärische Angriffe gegen die TurkStream-Pipeline durch.“ Orbán sagte, die Versuche der Ukraine seien für Ungarn „lebensbedrohlich“. „Ungarns Energiesicherheit ist kein Spielzeug; wir werden unser Energiesystem, die sichere Versorgung der Familien und unsere nationalen Werte schützen“, sagte er. Heorhii Tykhyi, der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, antwortete darauf auf X: „Wir weisen Versuche, die Ukraine fälschlicherweise mit dem Vorfall in Verbindung zu bringen, bei dem in der Nähe der TurkStream-Pipeline in Serbien Sprengstoff gefunden wurde, entschieden zurück. Die Ukraine hat damit nichts zu tun. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine russische Operation unter falscher Flagge als Teil der massiven Einmischung Moskaus in die ungarischen Wahlen.“