Navracsics: Der Balaton-Verband sollte das Gewissen des Balatons sein

Der Balaton-Verband (BSZ), in dem die lokalen Selbstverwaltungen zusammengeschlossen sind, sollte das Gewissen des Balatons sein, sagte der Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung bei der Generalversammlung des Verbands am Freitag in Vonyarcvashegy, wo einstimmig beschlossen wurde, für den Antrag von Tibor Navracsics auf Mitgliedschaft zu stimmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Tibor Navracsics sprach von seiner persönlichen Verbundenheit mit der Region und würdigte die mehr als 100-jährige Geschichte des BSZ. Er wies darauf hin, dass der BSZ weiterhin als kämpferische Bürgerorganisation agieren muss, wenn es um den Schutz und die Entwicklung des Balatons geht. Dazu gehöre auch die Sicherung der Lebensbedingungen der in der Region lebenden Menschen. Die Generalversammlung des 81 Mitglieder zählenden BSZ entschied positiv über den Beitrittsantrag von neun neuen Gemeinden und stimmte auch für die Aufnahme von Peter Princzinger, dem Geschäftsführer von VisitBalaton365, als Mitglied des Balatonverbandes. Der BSZ erneuerte seine Kooperationsvereinbarung mit der Ungarischen Tourismusagentur und dem Rat der Balatoner Weinregionen und unterzeichnete eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem kürzlich eröffneten Destinationsmanagementbüro VisitBalaton365.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Róbert Pali, Präsident des BSZ, berichtete über den diesjährigen Arbeitsplan und die vom Verband organisierten Programme, darunter die neue Konferenzreihe Balaton Wissensdatenbank. Die Veranstaltung bietet den Verantwortlichen der Gemeinden der Region die Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutauschen und Lösungen für die Probleme der Region zu finden sowie Informationen zu aktuellen Themen aus erster Hand zu erhalten. Die nächste Veranstaltung am 21. Mai in Balatonakarattyá wird sich mit der „Schönfärberei“ des Tourismus und den Anomalien des Zusammenlebens der Gemeinden am Balaton befassen. Die Versammlung diskutierte auch über die aktuellen Möglichkeiten der Ferienregion, Fördermittel zu beantragen, und über die Notwendigkeit, den Balaton auszubaggern. Károly Kutics von der VIZITERV Environ Kft., der professionellen Unterstützungsorganisation der Nationalen Wasserdirektion, argumentierte in seinem Vortrag mit Forschungsdaten für die Wichtigkeit der Fortsetzung der Ausbaggerungen am Balaton. Er wies auch darauf hin, dass das Gebiet über ein ausreichendes Potenzial für die Ausbaggerung verfügt und dass die bisher durchgeführten Versuche zur Verwendung von Balatonschlamm für den Ackerbau positive Ergebnisse erbracht haben.