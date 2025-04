Navracsics: Neues Büro stärkt die Wirtschaft und die Identität des Balatons

Es ist notwendig, die Verbindungen zwischen der Region als Ganzes und ihrer Wirtschaft zu stärken, und das Büro für Destinationsmanagement wird diese Aufgabe übernehmen, sagte der Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung bei der Eröffnungsfeier des Büros für Destinationsmanagement VisitBalaton365 in Keszthely am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics betonte, dass es sich um eine wichtige Aufgabe handelt, da das neue Büro nicht nur als Ort für Schulungen, Programme oder als Treffpunkt dienen wird, sondern auch die Wirtschaft der Balatonregion stärken wird. „Die professionellere Erledigung von Aufgaben, der Transfer von Erfahrung und Wissen wird die lokalen Unternehmen besser und hoffentlich auch rentabler machen“, sagte er. Das Büro in Keszthely werde die Landschaften des Balatons, Unternehmen, NGOs und Gemeinden, die an verschiedenen Orten tätig sind, miteinander verbinden und so die Identität des Balatons stärken.