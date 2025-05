Hankó kündigt „neue Ära“ in der postgradualen Bildung an

Balázs Hankó, der Minister für Kultur und Innovation, erklärte am Samstag auf einer Pressekonferenz, dass die postgraduale Ausbildung in Ungarn an der Schwelle zu einer „neuen Ära“ stehe und dass mehr Mittel in „die jungen Menschen, die die Zukunft schaffen und gestalten“ fließen würden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Regierung habe ein ureigenes Interesse am Erfolg der ungarischen Forscher und Wissenschaftler und werde „eine Win-Win-Situation für Postgraduierte, Forscher und Universitäten schaffen“, sagte er. In dem neuen System wird die Postgraduiertenausbildung in drei Stufen unterteilt: Exzellenz in der Forschung, kooperative und traditionelle Postgraduiertenausbildung, sagte er. Die Regierung wird 40 Milliarden Forint (99,3 Millionen Euro) in das Exzellenzprogramm für Forscher investieren und 300 bis 350 Stellen für Postgraduierte schaffen, sagte er. „Die besten unserer Studenten werden hier an der Forschung teilnehmen können, mit einem Brutto-Mindesteinkommen von 600.000 Forint“, sagte er. Das kooperative Modell wird für Postgraduierte offen sein, die neben ihrem Studium arbeiten. Diese Studenten erhalten einen Zuschuss von 250.000 Forint netto, so dass ihr Einkommen mindestens 400.000 Forint netto beträgt, sagte er. Diejenigen, die ihr Studium früher als die üblichen 4 Jahre abschließen, haben Anspruch auf die Stipendien, die sie in der ursprünglichen Zeitspanne erhalten hätten, fügte er hinzu. Dieser Plan, so Hankó, „könnte sich auf alle 11.000 derzeitigen postgraduierten Studenten auswirken“. Hankó sagte, die Pläne seien dazu gedacht, „unsere Jugend zu noch engerer Zusammenarbeit, Forschung und Lernen zu motivieren“.