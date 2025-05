Integritätsbehörde erstattet Strafanzeige wegen mutmaßlichen Haushaltsbetrugs

Die ungarische Integritätsbehörde hat Strafanzeige gegen zwei Unternehmen wegen mutmaßlichen Missbrauchs von EU-Mitteln in Höhe von insgesamt 180 Millionen Forint (447.000 EUR) erstattet, teilte die Behörde am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Eines der Unternehmen erhielt einen Zuschuss in Höhe von 130 Millionen Forint aus EU-Mitteln, der für ein Projekt verwendet werden sollte, „dessen Durchführbarkeit fraglich war“, so die Behörde. Die Behörde erklärte, dass das Unternehmen – laut Website eine Buchhaltungsfirma und laut Unternehmensregister ein Wellness-Anbieter – einen Antrag auf Unterstützung für ein Projekt zur Entwicklung tragbarer Geräte zur Neutralisierung gefährlicher Abfälle gestellt und dann das Ziel des Projekts auf die Herstellung eines „innovativen Joghurts auf pflanzlicher Basis“ geändert habe. Das begünstigte Unternehmen beauftragte daraufhin ein anderes Unternehmen mit der Durchführung des Projekts, während es „mehrere Tonnen Rohstoffe, die speziell gelagert werden müssen, in einer Wohnung im dritten Stock eines Wohnblocks deponierte“. Das andere Unternehmen, eine IT-Firma, erhielt 50 Millionen Forint an EU-Mitteln für ein Projekt zur Entwicklung eines Gasofens. Das Unternehmen änderte dann den Umfang des Projekts und entwickelte ein „innovatives Milchpulver mit Präbiotika“. Ähnlich wie im ersten Fall hat auch dieses Unternehmen alle damit verbundenen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten an ein anderes Unternehmen vergeben, so die Behörde. In beiden Fällen schlug die Behörde vor, dass die mutmaßlichen Täter verpflichtet werden sollten, die Zuschussbeträge in voller Höhe zurückzuzahlen.