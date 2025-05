Europäische Kommission schätzt BIP-Wachstum für Ungarn 2025 auf 0,8 Prozent

Die Europäische Kommission (EK) schätzt in ihrer am Montag veröffentlichten Frühjahrsprognose das ungarische BIP-Wachstum für 2025 auf 0,8 % – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Diese Prognose wurde gegenüber der im November veröffentlichten Herbstprognose der Kommission von 1,8 % gesenkt. Es wird erwartet, dass der private Konsum der „wichtigste Wachstumsmotor“ bleiben wird, unterstützt durch das Wachstum der inflationsbereinigten Einkommen und höhere Einkommensteuerbefreiungen und -freibeträge, so die EK. Die Investitionen, insbesondere die Investitionsausgaben der Unternehmen, dürften 2025 „begrenzt“ sein, könnten sich aber 2026 erholen, wenn der Gegenwind durch die Unsicherheiten im Welthandel nachlässt und die staatlich geförderte Bautätigkeit anzieht, so die EK weiter. Die Exporte werden sich voraussichtlich erholen, angetrieben durch eine steigende Nachfrage und neue Produktionskapazitäten in FDI-finanzierten Anlagen, so die EK. Zu den Risiken für die Aussichten gehöre auch die gedämpfte Auslandsnachfrage, fügte sie hinzu. Die EK schätzt die durchschnittliche jährliche Inflation auf 4,1 Prozent im Jahr 2025. Sie geht davon aus, dass das gesamtstaatliche Defizit 4,6 Prozent des BIP erreichen wird. Der ungarische Leistungsbilanzüberschuss wird sich auf 2,0 % des BIP verringern.