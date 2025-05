Horváth: Ungarn hat eine ausgezeichnete öffentliche Sicherheit, aber Drogen sind eine Bedrohung

Während die öffentliche Sicherheit in Ungarn an der Spitze der europäischen Ranglisten steht, drohen Drogen und Drogenkriminalität diesen Rekord zu untergraben, sagte der Drogenbeauftragte der Regierung auf einem Forum am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

László Horváth sagte, dass junge Menschen das Hauptziel von Drogenhändlern und -vertreibern seien und deshalb entschiedene Maßnahmen ergriffen werden müssten. Er wies darauf hin, dass Ministerpräsident Viktor Orbán am 1. März ein hartes Durchgreifen angeordnet habe. Seitdem habe die Polizei mehr als 3.000 Strafverfahren eingeleitet und Hunderte von Kilo Drogen beschlagnahmt, sagte er und fügte hinzu, dass die Verfügbarkeit von Drogen auf dem Markt deutlich zurückgegangen sei und der Konsum dadurch ebenfalls abgenommen habe. Der Regierungsbeauftragte wies darauf hin, dass das Grundgesetz die Herstellung, den Vertrieb, den Konsum und die Förderung von Drogen in Ungarn verbietet.

In Bezug auf das neue Anti-Drogen-Gesetz, das ab 15. Juni in Kraft treten soll, sagte er, dass Drogenhändler, -verteiler und -konsumenten mit einer „neuen Situation“ konfrontiert würden, da Drogenhändler und -verteiler zum Schutz der Gemeinschaft vorübergehend aus bestimmten Gebieten verbannt und ihre Vermögenswerte beschlagnahmt werden könnten. Außerdem würde das Verfahren zur Definition einer Droge und ihrer chemischen Zusammensetzung die Arbeit der Polizei nicht mehr behindern, da eine Droge automatisch als eine Substanz eingestuft wird, die die Wirkung einer Droge hat, unabhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung.

Neben der Polizei spielen auch die Bürgerwehren eine wichtige Rolle bei der Drogenbekämpfung, sagte er und fügte hinzu, dass die Bürgerwehren „ein strategischer Verbündeter der Regierung“ seien. András Túrós, Präsident der Nationalen Vereinigung der Bürgerwehren, sagte, dass die 68.000 Bürgerwehren Ungarns im vergangenen Jahr einen großen Beitrag zu einer „ausgewogenen öffentlichen Sicherheit“ geleistet hätten.