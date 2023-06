Szijjártó: Vertrauen ausländischer Investoren in Ungarn ist trotz Hysterie ungebrochen

Das Vertrauen ausländischer Investoren in Ungarn „scheint ungebrochen zu sein“, trotz „aller Angriffe, emotionaler Erpressung und Hysterie“. Dies helfe Ungarn, sein Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, sagte der Minister für Außenbeziehungen und Handel am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sprach bei der Vorstellung eines Projekts des österreichischen Sperrholzherstellers KRONOSPAN-MOFA und sagte, dass die Gruppe ihre Kapazität in ihrem Werk in Mohacs in Südungarn mit einem Budget von 2 Milliarden Forint (5,4 Mio. EUR) erhöhen werde. Er fügte hinzu, dass die ungarische Regierung das Projekt mit einem Zuschuss in Höhe von 286 Millionen Forint unterstütze und damit „zum Erhalt von 230 Arbeitsplätzen“ beitrage. Szijjártó sagte, Ungarn habe im vergangenen Jahr 6,5 Milliarden Euro an ausländischen Investitionen verzeichnet, was ein „enormer Rekord“ sei. Er fügte jedoch hinzu, dass der letztjährige Rekord in der ersten Hälfte des Jahres 2023 gebrochen worden sei, während die Erschließungen auf der grünen Wiese anderswo in der Europäischen Union um 15 % zurückgegangen seien. Die holzverarbeitende Industrie, in der 16.000 Menschen beschäftigt sind, habe im vergangenen Jahr ebenfalls einen Rekord aufgestellt, indem sie um 26 % gewachsen sei und einen Gewinn von fast 600 Milliarden Forint erzielt habe. Österreich ist der drittgrößte Handelspartner Ungarns, wobei der bilaterale Handel im Jahr 2022 um 37 % auf einen Gesamtumsatz von 17 Milliarden Euro gestiegen ist, fügte der Minister hinzu.