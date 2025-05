Polizei leitet Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen rechtswidriger Versammlung am Dienstag ein

Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Organisatoren der rechtswidrigen Versammlung vom Dienstag eingeleitet, wie die offizielle Website police.hu am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der Website hieß es, dass für Dienstag um 17.00 Uhr eine Versammlung in der Budapester Innenstadt offiziell angekündigt und von den Behörden bestätigt worden sei. Die Polizei sagte, dass „viele eine illegale Versammlung“ nach der offiziell angekündigten Veranstaltung begonnen hätten, was die Polizei dazu veranlasste, den Verkehr auf der Elisabethbrücke für kurze Zeit anzuhalten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Polizei hat gegen die Organisatoren der illegalen Versammlung eine Anzeige wegen Missbrauchs des Versammlungsrechts erstattet. Gegen zwei Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Einsatzes von Pyrotechnik und gegen eine Person ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verkehrsverstoßes eingeleitet, heißt es in der Erklärung. Eine Person wurde aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls wegen Angriffs auf eine Person in offizieller Funktion festgenommen, so police.hu.