BKK-Tickets werden ab Sonntag teurer

Die Preise für Fahrkarten der Budapester Verkehrsbetriebe (BKK) werden ab Sonntag steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter anderem werden ab dem 1. Juni auch die Preise für reguläre Fahrkarten, Zehner-Sammelkarten und Zeitkarten erhöht. Die Budapester Stadtverordnetenversammlung hat die Preiserhöhung in ihrer Sitzung am 26. März beschlossen. Der Preis für eine Linienfahrkarte steigt von 450 auf 500 HUF, der Preis für eine beim Fahrer umgetauschte Fahrkarte von 600 auf 700 HUF, die 10er-Sammelfahrkarte kostet künftig 4.500 statt 4.000 HUF, die 30-Minuten-Fahrkarte erhöht sich von 530 auf 600 HUF, die 90-Minuten-Fahrkarte von 750 auf 850 HUF und das 24-Stunden-Ticket für Budapest kostet nun 2750 HUF statt 2500 HUF. Der Preis für die Monatskarte bleibt unverändert.

Eine detaillierte Liste der von der Änderung betroffenen Produkte ist auf der Website der BKK zu finden. Nach der Preisänderung sind Fahrkarten in Papierform, die zum aktuellen Preis gekauft werden, ein Jahr lang gültig, d.h. bis zum 31. Mai 2026, während Fahrkarten die über die App gekauft wurden und Zeitkarten ab dem Kaufdatum ein Jahr lang gültig sind. Die Anpassung der Fahrkartenpreise ist Teil des nachhaltigen Handelns der Stadt: Die Abwertung des Forint und der Bedarf an Mitteln für künftige Entwicklungen haben eine Preisanpassung bei Ad-hoc-Produkten erforderlich gemacht. Die derzeitige Preisanpassung für Fahrkarten liegt unter der Inflationsrate, so dass eine Fahrkarte in Budapest ab Juni immer noch das Gleiche kosten wird wie in Debrecen, das über ein kleineres Verkehrsnetz verfügt, so die BKK.