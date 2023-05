„Eine aggressive Menschenmenge von einigen hundert Personen hat am Freitagabend nach einem Studentenprotest in Budapest unaufhörlich und gewaltsam“ versucht, die Polizeiketten zu durchbrechen, teilte das Budapester Polizeipräsidium auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Polizei überprüfte die Ausweispapiere von 15 Personen und erstattete gegen zwei von ihnen Anzeige wegen gewalttätigen Verhaltens gegenüber einem Beamten, hieß es am Samstag in der Erklärung. Die Polizei habe „große Geduld“ bewiesen und sei rechtmäßig, professionell und angemessen vorgegangen. Die Erklärung bestätigte Informationen, die auf einer Pressekonferenz am späten Freitag bekannt gegeben wurden, wonach zwei Personen wegen einer angeblichen Gewalttat gegen einen Beamten festgenommen worden waren. Die Budapester Polizei hat eine Verwaltungsuntersuchung wegen Missbrauchs des Versammlungsrechts und Verstößen im Zusammenhang mit der Verwendung von pyrotechnischen Geräten eingeleitet. Die Ermittler werden weitere Analysen der bei der rechtswidrigen Versammlung gemachten Aufnahmen vornehmen, hieß es.

Nach dem Ende des angekündigten Studentenprotests am Freitag zog eine Gruppe von Personen nach 19 Uhr vom Oktogon zum Heldenplatz, so die Polizei. Sie provozierten die Beamten zunächst verbal und später auch physisch, indem sie sie schubsten und mit Gegenständen bewarfen, darunter Bierdosen, Plastikflaschen, Rauchkanister und große Metallschrauben, hieß es in der Erklärung. Die Polizei forderte sie wiederholt über Lautsprecher auf, ihr rechtswidriges Verhalten einzustellen. Obwohl das Polizeigesetz den Einsatz von Zwangsmitteln erlaubt hätte, hielt sich die Polizei zurück und setzte nur körperliche Gewalt ein, um „die gewalttätigen Teilnehmer der rechtswidrigen Versammlung“ zurückzuhalten, heißt es in der Erklärung weiter.