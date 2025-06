Oberster Gerichtshof hebt polizeiliche Entscheidung auf

Der Oberste Gerichtshof hat am Freitag die Entscheidung der Polizei aufgehoben, mit der eine für Samstag angekündigte Demonstration verboten wurde, die vier Organisationen wegen der Aushöhlung der Versammlungsfreiheit abhalten wollten, teilte das höchste Gericht der Nachrichtenagentur MTI mit.

Nach früheren Polizeibeschlüssen und Mitteilungen der Organisationen sind die Organisatoren der Versammlung Amnesty International Ungarn, das Ungarische Helsinki-Komitee, die Háttér-Gesellschaft und die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Der Oberste Gerichtshof teilte am vergangenen Freitag mit, dass die Polizei zu Recht eine von vier Organisationen für den 28. Juni in Budapest angekündigte Demonstration für die Gleichberechtigung von LGBTQ-Personen verboten habe, d. h. das Gericht wies die von den Klägern gegen die Entscheidung der Polizei eingereichte Klage ab. Laut der aktuellen Mitteilung des Obersten Gerichtshofs konnte dieser mangels fundierter Tatsachen keine Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit des Verbots der Versammlung abgeben, weshalb er die Entscheidung der Versammlungsbehörde aufhob und sie zu einem neuen Verfahren verpflichtete, in dem sie ihrer Verpflichtung zur Klärung des Sachverhalts und zur Begründung nachkommen muss.

Es wurde daran erinnert, dass der Oberste Gerichtshof zuvor die Klage der Organisatoren gegen die Entscheidung der Versammlungsbehörde, die für Samstag angekündigte Demonstration für die Gleichberechtigung von LGBTQ-Personen zu verbieten, zurückgewiesen hatte. Daraufhin kündigten die Organisatoren ebenfalls für Samstag eine Demonstration auf einer teilweise mit ihrer früheren Anmeldung identischen Route an, deren Ziel sie als Protest gegen die Aushöhlung ihrer Versammlungsfreiheit bezeichneten. Die Versammlungsbehörde akzeptierte den angemeldeten Zweck der Versammlung nicht, stufte die zuvor verbotene Versammlung und die Budapest Pride als Vorläuferversammlungen ein und verbot daher die Durchführung der Demonstration am in der Anmeldung angegebenen Ort und Zeitpunkt mit der Begründung, dass sie das Grundrecht der Kinder auf den für ihre körperliche, geistige und sittliche Entwicklung notwendigen Schutz und Fürsorge verletze, schrieben sie.

Die Organisatoren wandten sich an den Obersten Gerichtshof und beantragten in ihrer Klage die Aufhebung der Entscheidung der Versammlungsbehörde und die Beseitigung der rechtswidrigen Folgen ihrer Tätigkeit unter Berufung auf die Unbegründetheit und „Unrechtmäßigkeit” der Entscheidung. Sie erklärten, dass sich der Zweck ihrer Versammlung von ihren zuvor verbotenen Anmeldungen unterscheide. In seinem Urteil vom Freitag hob der Oberste Gerichtshof die Entscheidung der Versammlungsbehörde auf und verpflichtete sie zu einem neuen Verfahren.

Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass die Versammlungsbehörde nicht nachgewiesen habe, dass die Versammlung in Zusammenhang mit der vorherigen oder einer anderen Versammlung stehe. Die Versammlungsbehörde muss nicht die Abgrenzung der Organisatoren von Budapest Pride oder anderen Versammlungen prüfen, sondern muss untersuchen, ob nach der Abstimmung begründet angenommen werden kann, dass die angemeldete Versammlung gegen das im Kinderschutzgesetz festgelegte Verbot verstößt oder wesentliche Elemente des dort verbotenen Inhalts aufweist. Der Oberste Gerichtshof stellte fest: Abgesehen von den früheren Anmeldungen der Organisatoren und dem Vergleich mit der Veranstaltung Budapest Pride enthält die Entscheidung der Polizei keine ausreichende Begründung dafür, warum die betreffende Veranstaltung die Rechte von Kindern verletzt oder verletzen könnte, und ihre Begründung ist widersprüchlich und lückenhaft.