Ideona hat seine zweite Hybrid-Solaranlage übergeben

Die Beratergruppe Ideona hat eine weitere Solaranlage mit integriertem elektrochemischem Energiespeichersystem in Söpte im Komitat Vas übergeben, wie die Ideona Zrt. gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Die Energie wird von 4123 Solarzellen mit einer Leistung von 3300 Megawatt pro Stunde erzeugt, die den gesamten Jahresstrombedarf einer Gemeinde von der Größe Söptes – mit etwa 800 Einwohnern – decken können, hieß es. Die Finanzierung der 2,3 Milliarden Forint teuren Investition erfolgte aus verschiedenen Quellen, wobei 60 Prozent der Kosten durch einen Bankkredit gedeckt wurden, während die restlichen 40 Prozent aus Eigenmitteln der Ideona Zrt. bestritten wurden. Die Investition wurde im Rahmen eines Projekts der Ideona Zrt. realisiert, wobei WHB ELEKTRO Kft. als Hauptauftragnehmer für die Solaranlage fungierte und NRG Services Kft. für die Ausführung zuständig war. Die erste Anlage dieser Art wurde im vergangenen Jahr in Öskü als Ergebnis eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts übergeben. In beiden Kraftwerken wurde die auf dem ungarischen Markt bahnbrechende Vanadium-Redox-Flow-Technologie eingesetzt, die für die langfristige Speicherung von Energie geeignet ist. Das System verwendet flüssige Elektrolyte, die in zwei separaten Behältern zirkulieren und durch eine chemische Reaktion Energie speichern und wieder abgeben. Diese Technologie kann im Vergleich zu herkömmlichen Akkus etwa viermal länger Energie liefern und verringert die Brand- und Explosionsgefahr im Energiespeicher, da sie zum Großteil aus Wasser besteht, heißt es in der Erklärung.