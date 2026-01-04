Wettervorhersage: Am Montag kann es im Süden des Landes bis zu 10 Zentimeter schneien

Am Montag beginnt es in den frühen Morgenstunden erneut zu schneien, bis Dienstagmorgen kann sich im Süden des Landes auf einer großen Fläche eine Schneeschicht von mehr als 10 Zentimetern bilden, wie aus der Gefahrenwarnung der HungaroMet Zrt. vom Sonntag hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut der an die Nachrichtenagentur MTI übermittelten Gefahrenwarnung beginnt es am Montag in den frühen Morgenstunden erneut aus südlicher Richtung zu schneien, wobei sich der Schneefall im Laufe des Tages auf den größten Teil des Landes ausweiten wird. Bis Dienstagmorgen wird im Süden des Landes der meiste Schnee erwartet, wobei sich in weiten Teilen eine Schneedecke von mehr als 10 Zentimetern bilden kann. Nach Norden hin nimmt die Schneemenge ab, im mittleren Teil des Landes fallen voraussichtlich etwa 5 bis 10 Zentimeter Schnee, in den nördlichen Komitaten 1 bis 5 Zentimeter.

Aus diesem Grund hat die HungaroMet Zrt. für Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém und Zala bis Montag Mitternacht eine Warnung der Stufe 1 (gelb) wegen Schneefalls ausgegeben, da in diesen Komitaten innerhalb von 12 Stunden mehr als 5 Zentimeter Neuschnee fallen können. Es wurde darauf hingewiesen, dass ab Montagabend der auffrischende Nordwestwind vor allem in der Region Bakony den frisch gefallenen Schnee verwehen könnte. Laut Vorhersage kann es am Montag tagsüber in den östlichen Komitaten neben Schneefall auch zu Regen, Schneeregen und Eisregen kommen. Bei erheblicher Unsicherheit besteht in kleineren Gebieten sogar die Möglichkeit von anhaltendem Eisregen. Der Wetterdienst hat für die Komitate Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar und Szabolcs-Szatmár-Bereg wegen der Gefahr von leichtem Eisregen bis Montag Mitternacht eine Warnung der Stufe 1 herausgegeben.