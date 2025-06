Katastrophenschutzbehörde kauft mehr als 50 neue Feuerwehrfahrzeuge

Die Nationale Katastrophenschutzbehörde (OKF) kauft 51 Feuerwehrfahrzeuge, die vor allem zur Bekämpfung von Freilandbränden geeignet sind, mit einer Förderung der Europäischen Union in Höhe von 18,35 Milliarden Forint und staatlicher Kofinanzierung, teilte die Organisation am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Im Rahmen des Operativen Programms für Umwelt und Energieeffizienz Plus wird die Katastrophenschutzbehörde mit Fahrzeugen ausgestattet, die auch unter schwierigen Geländebedingungen eingesetzt werden können. Sie verfügen über einen Laubbläser, der die schnelle Eindämmung von Freilandbränden unterstützt, können während der Fahrt auf Pumpbetrieb umgestellt werden, wodurch sie kontinuierlich zum Löschen eingesetzt werden können, und sind mit spezieller Waldbrandbekämpfungsausrüstung ausgestattet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dank ihrer modernen, energieeffizienten Akku-Geräte können die komplexen Löschfahrzeuge nicht nur für Löscharbeiten, sondern auch für technische Rettungseinsätze eingesetzt werden. Das heißt, mit den mobilen technischen Rettungsgeräten lassen sich auch Schadensfälle in Wäldern, auf dem Land, auf Bauernhöfen und in landwirtschaftlichen Betrieben leichter bewältigen, fügten sie hinzu. Sie schrieben, dass die Beschaffung der Löschfahrzeuge in zwei Phasen erfolgen wird: Bis zum Sommer 2026 werden dreißig und bis zum Sommer 2029 weitere einundzwanzig Löschfahrzeuge in Betrieb genommen. Das Projekt wird voraussichtlich bis zum 30. Juni 2029 abgeschlossen sein.