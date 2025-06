Szentkirályi Magyarország weiht Anlage ein

Das ungarische Mineralwasserunternehmen Szentkirályi Magyarország Kft. hat am Dienstag eine Anlage an seinem Standort in Szentkirályi (Zentralungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition ist ein Meilenstein im Rahmen eines 2021 gestarteten 11-Milliarden-HUF-Entwicklungsprogramms, das die Abfüllkapazitäten des Unternehmens erhöhen wird. Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó sagte, der Staat habe Szentkirályi Magyarország 3,8 Milliarden Forint an Investitionshilfen zur Verfügung gestellt. Infolge der Investitionen kehre die Abfüllung von Pepsi-Produkten, die Szentkirályi Magyarország vertreibt, nach einer langen Pause nach Ungarn zurück, fügte er hinzu.

Szijjártó sagte, Szentkirályi sei eine ungarische Marke in einer großen internationalen Kooperation geblieben.