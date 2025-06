Die Kraftstoffpreise in Ungarn sind im Vergleich zu den Nachbarländern weiterhin günstiger, betont das Wirtschaftsministerium (NGM) in einer Mitteilung, die am Samstag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde.

Das Fachministerium weist darauf hin, dass die Regierung entschlossen gegen die kriegsbedingten Kraftstoffpreise vorgegangen ist, wodurch die ungarischen Kraftstoffpreise im Vergleich zu den Nachbarländern günstiger ausfielen. Die Regierung arbeitet kontinuierlich mit den Kraftstoffhändlern zusammen, damit die ungarische Bevölkerung zu günstigeren Konditionen tanken kann als die Bewohner der Nachbarländer. Sie erklären: Nach Angaben des Zentralamts für Statistik waren die Kraftstoffpreise in Ungarn auch im Mai im Vergleich zu den Durchschnittspreisen in den Nachbarländern günstig. Der monatliche Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff lag in Ungarn bei 584 Forint und damit 4 Forint unter dem Durchschnittspreis der Nachbarländer von 588 Forint. Der Durchschnittspreis für Benzin mit 95 Oktan lag bei 584 Forint und damit 5 Forint unter dem Durchschnittspreis der Nachbarländer von 589 Forint. Die Regierung setzt sich weiterhin dafür ein, dass ungarische Familien und Unternehmen an den heimischen Tankstellen stabile, berechenbare und wettbewerbsfähige Kraftstoffpreise vorfinden. Die aus volkswirtschaftlicher Sicht besonders wichtige Versorgungssicherheit und Preisstabilität blieben auch im Mai das vorrangige Ziel.