Orbán: Ukraine kann Ungarn nicht zwingen, ihren EU-Beitritt zu unterstützen

Die Ukraine kann Ungarn nicht dazu verpflichten, ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu unterstützen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in seinem wöchentlichen Interview im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Das würde Ungarn zerstören und das Leben unserer Kinder gefährden“, sagte Orbán. „Deshalb wollen wir sie nicht aufnehmen, und sie haben kein Recht, der EU beizutreten. Sie haben das Recht, einen Beitritt zu beantragen. Und wir haben das Recht, diesen zu akzeptieren oder abzulehnen“, erklärte Orbán. Ungarn werde sich nicht vor der Ukraine „auf die Knie werfen“, so Orbán. „Wir sind uns ihrer schwierigen Lage und ihrer heldenhaften Bemühungen bewusst, aber wir werden uns nicht den Westeuropäern anschließen, die wie im Rausch zuhören, wenn der ukrainische Präsident etwas zu sagen hat“, sagte der Ministerpräsident. „Wir wissen sehr gut, wer der ukrainische Präsident ist, und wir kennen die Ukrainer … sie sollten nicht vorgeben, Verfechter der Moral zu sein, denn sie haben keine Grundlage dafür … sie können nicht in herablassender Weise mit uns sprechen“, sagte Orbán. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „muss verstehen, dass Ungarn den Ungarn gehört; er kann keine Forderungen stellen und sich hier nicht aufspielen; wenn er etwas will, kann er mit der gebotenen Bescheidenheit kommen und uns sagen, was er will. Und wir werden darauf reagieren“, sagte Orbán.