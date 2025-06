Unfall verlangsamt den Verkehr auf den Autobahnen M7 und M43

Ein Unfall verlangsamt am Sonntagnachmittag den Verkehr auf den Autobahnen M7 und M43, auf beiden Autobahnen ist mit Staus zu rechnen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Katastrophenschutzbehörde teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass auf der M7 in Richtung Budapest, in der Nähe von Székesfehérvár, bei Kilometer 61 ein Kleinlaster in Brand geraten ist, weshalb der Verkehr nur auf einer Spur fließt. Das Feuer brach im Motorraum und im Fahrgastraum aus, auch die Vegetation rund um das Fahrzeug fing Feuer. Die Flammen wurden von der Berufsfeuerwehr Székesfehérvár gelöscht. Útinform teilte auf seiner Website mit, dass es aufgrund des Unfalls bereits zu einem 3-4 Kilometer langen Stau in Richtung Hauptstadt gekommen ist. Auf der Autobahn M43 in Richtung Csanádpalota bei Apátfalva überschlug sich ein Auto, auch hier kann der Verkehr nur auf einer Spur weiterfahren. Ein Rettungswagen ist ebenfalls vor Ort.