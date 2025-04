Századvég: Umfrage zum EU-Beitritt der Ukraine in Ungarn

72 Prozent der Ungarn sind der Meinung, dass ein beschleunigter Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union Ungarn eher schaden als nützen würde, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Századvég zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Insgesamt 22 Prozent der Befragten gaben an, dass eine beschleunigte EU-Mitgliedschaft der Ukraine für Ungarn von Vorteil wäre. Der Think-Tank erklärte in einem Artikel, dass eine beschleunigte Aufnahme der Ukraine in die EU die ungarischen Haushalte fast eine halbe Million Forint (1.200 Euro) pro Jahr kosten würde. Századvég sagte, die mit der EU-Mitgliedschaft der Ukraine einhergehende Freizügigkeit berge Sicherheitsrisiken, die sich auf das tägliche Leben der Ungarn auswirken würden.