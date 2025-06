Wasserwirtschaftsbehörde: Der Frühling war durch extrem niedrige Wasserstände gekennzeichnet

In diesem Frühjahr blieben nicht nur die für unser Klima typischen Frühjahrshochwasser aus, sondern die Flüsse waren auch durch besonders niedrige Wasserstände gekennzeichnet, schrieb die Nationale Wasserwirtschaftsbehörde (OVF) in einer auf ihrer Website veröffentlichten Studie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Analyse zufolge hat der trockenste Winter der letzten Jahre Anfang März ein für unser Klima ungewöhnliches Phänomen verursacht: Es gab keine kleineren oder größeren Hochwasserwellen aufgrund der Schneeschmelze, und die Experten stellten an den heimischen Pegeln extrem niedrige Wasserstände fest, die normalerweise für Spätsommer- oder Frühherbsttage typisch sind. Sie fügten hinzu, dass mit Ausnahme des Mittelmeerraums in weiten Teilen Europas in den Frühlingsmonaten ein unterdurchschnittlicher Wasserabfluss zu beobachten war. Wie sie schrieben, wurden die niedrigsten Wasserstände der Frühjahrsdürre Anfang März dieses Jahres im Einzugsgebiet der Donau und der Theiß erreicht, was hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass im Einzugsgebiet der Flüsse extrem wenig Niederschlag in Form von Fest- und Flüssigniederschlägen fiel. Es wurde hervorgehoben, dass in den oberen Einzugsgebieten der großen Flüsse Ungarns im vergangenen Winter typischerweise trockenes, niederschlagsarmes Wetter herrschte.

Im Einzugsgebiet der Donau bei Nagymaros fiel nur 60 Prozent der durchschnittlichen Winterniederschlagsmenge, im Einzugsgebiet der Theiß bei Szeged sogar nur 52 Prozent. Die Niederschlagsmenge des vergangenen Winters war in beiden Einzugsgebieten die geringste der letzten Jahre, wie sie feststellten. Der Analyse zufolge waren der letzte Wintermonat und die ersten zehn Tage des März außergewöhnlich trocken, da im Einzugsgebiet der Donau oberhalb von Nagymaros zwischen dem 1. Februar und dem 10. März durchschnittlich 17,7 Millimeter Niederschlag fiel, im Einzugsgebiet der Theiß oberhalb von Szeged nur 15 Millimeter, was in beiden Einzugsgebieten nur 28 Prozent des langjährigen Durchschnittswertes entspricht. Wie berichtet wurde, fiel in diesem Winter auch in den Teil-Einzugsgebieten der Donau und der Theiß nur sehr wenig Schnee: Während der gesamten Winterperiode lag die Schneemenge um den langjährigen Mindestwert, meist sogar darunter, und zu Beginn des Frühlings wurde der niedrigste Schneewasserstand der letzten 20 Jahre gemessen.

Der Analyse zufolge sank der Wasserstand der beiden großen Flüsse aufgrund der rekordtiefen Niederschlagsmengen, die bis März 2025 auf die oberen Einzugsgebiete der Donau und der Theiß gefallen waren, erheblich, und an den Pegeln wurden die niedrigsten Mindestwasserstände im März seit 30 Jahren gemessen. Während der Niedrigwasserperiode im März sank der Wasserstand der Donau bei Budapest am 12. März auf 87 Zentimeter, was einer Flussbettfüllung von 6 Prozent entspricht, während auf der Theiß, beispielsweise am Pegel in Szolnok, am 13. März bei einer Flussbettfüllung von 3 Prozent ein Wasserstand von minus 257 Zentimetern gemessen wurde.