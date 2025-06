BKK: Sommerferienfahrplan tritt am Samstag in Kraft

Ab Samstag fahren die öffentlichen Verkehrsmittel in der Hauptstadt nach dem Ferienfahrplan, der bis Ende August gültig sein wird, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Laut ihrer Mitteilung werden einige Verkehrsmittel in den Sommermonaten häufiger verkehren, vor allem um den Ausflugs- und Tourismusverkehr besser bedienen zu können. Dies gilt beispielsweise für die Buslinie 26 nach Margitsziget, wo mit Beginn der Sommerzeit bereits in den letzten Wochen Gelenkbusse eingesetzt wurden. Die Buslinien 100E und 200E zum Flughafen werden ab Anfang Juli ebenfalls häufiger verkehren, um dem Anstieg des Sommertourismus und den zahlreichen Veranstaltungen in Budapest, die viele ausländische Touristen anziehen, gerecht zu werden, hieß es. Die BKK betonte, dass sie sich bemühen, im Sommer so viele moderne, niederflurige und klimatisierte Fahrzeuge wie möglich in Betrieb zu nehmen. Dazu trägt bei, dass kontinuierlich neue CAF-Straßenbahnen in Budapest eintreffen und so die Zahl der modernen und im Sommer kühlen Fahrzeuge erhöht wird. Einige ältere Fahrzeuge mit hohem Boden werden vorübergehend bis zum Beginn des neuen Schuljahres im Herbst nicht in Betrieb genommen, heißt es in der Mitteilung.