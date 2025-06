Meteorologie: Am Samstag wurde der Kälterekord für den Morgen gebrochen

Vorläufigen Daten zufolge wurde am Samstag der landesweite Kälterekord für den Morgen gebrochen: In Zabar im Komitat Nógrád sank die Temperatur auf 3,1 Grad Celsius, schrieb HungaroMet Zrt. am Samstag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach der Überprüfung der Daten wird der in Zabar gemessene Wert voraussichtlich einen neuen nationalen Tageskälterekord für den 21. Juni aufstellen und damit einen 115 Jahre alten Rekord brechen. Der bisherige Rekord für diesen Tag wurde 1910 in Sopron gemessen, damals lag die Tagesmindesttemperatur bei 4 Grad. HungaroMet erinnerte daran, dass am Donnerstag in den meisten Teilen des Landes noch Spitzenwerte von über 30 Grad, teilweise sogar fast 35 Grad gemessen wurden. Die kühlere Luftmasse, die hinter der durchgezogenen Kaltfront eintraf, beruhigte sich am Samstagmorgen mit nachlassender Luftbewegung, und aufgrund der extrem trockenen Bodenverhältnisse kann die Luft zu dieser Zeit noch schneller und stärker abkühlen. Es wurde berichtet, dass die Temperatur am Samstagmorgen an einigen kälteempfindlichen Messstationen unter 5 Grad Celsius gefallen war.