Orbán: Pläne für ein Embargo gegen russische Energie müssen gestrichen werden

Die Pläne für ein Embargo gegen russische Energie müssen von der Tagesordnung in Brüssel gestrichen werden! – schrieb Ministerpräsident Viktor Orbán in seinem Facebook-Beitrag am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Viktor Orbán wies darauf hin, dass der Krieg zwischen Iran und Israel die Energiepreise in Europa weiter in die Höhe treiben werde, während Brüssel mit dem Verbot russischer Energieträger „der europäischen Industrie einen Schlag versetzen würde”. Der Ministerpräsident erklärte, dass „die Kriegslogik Brüssels genug sei“ und dass er beim EU-Gipfel am Donnerstag die Interessen des ungarischen Volkes vertreten werde.