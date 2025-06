Die ungarische Regierung ist gegen einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union, erklärte EU-Minister János Bóka am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bóka erklärte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1, dass die EU offenbar eine „politische Entscheidung auf höchster Ebene” getroffen habe, die Ukraine bereits 2030 oder sogar 2029 in den Staatenbund aufzunehmen. Diejenigen, die damit nicht einverstanden seien, stünden unter „enormem politischen Druck”, dem man nur mit politischen Mitteln widerstehen könne. Er sagte, es sei wichtig für die ungarische Regierung, durch ihr Referendum „Vote 2025” über den EU-Beitritt der Ukraine bedeutende politische Unterstützung zu gewinnen. Oberflächlich betrachtet, so Bóka, stelle „jeder den Beitritt als einen leistungsorientierten Prozess dar”, der davon abhänge, ob die Ukraine die Beitrittskriterien erfülle oder nicht. „Aber im Falle der Ukraine ist dieser Prozess schon ganz am Anfang ins Stocken geraten … Es geht hier um einen politischen Kampf, und in diesem politischen Kampf müssen auch wir auf politische Mittel zurückgreifen“, sagte der Minister.

Er sagte, dass die Europäer „überraschenderweise“ die Gefahren und Risiken eines EU-Beitritts der Ukraine genauso sähen wie die Mehrheit der ungarischen Wähler und dass sie wollten, dass ihre politischen Führer sie ebenfalls zu diesem Thema befragen. „Dies ist nicht nur eine Entscheidung über die Erweiterung, sondern etwas, das die Zukunft Europas für die kommenden Jahrzehnte bestimmen wird“, sagte Bóka. Er fügte hinzu, dass die EU aufgrund einer „fehlgeleiteten Entscheidung“ der Europäischen Kommission bereits ihren Agrar- und Verkehrssektor für die Ukraine geöffnet habe, was dazu geführt habe, dass ihre Märkte mit ukrainischen Produkten und Dienstleistungen überschwemmt worden seien, die nicht den EU-Standards entsprächen.