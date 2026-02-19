Orbán: Selenskyj hat sich „in die Parlamentswahlen in Ungarn eingemischt“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe sich durch die Unterbrechung der Ölversorgung über die Druschba-Pipeline in die Parlamentswahlen in Ungarn eingemischt, erklärte der Ministerpräsident am Donnerstag in einem Facebook-Beitrag. Viktor Orbán sagte, Kiew wolle „um jeden Preis eine pro-ukrainische Regierung“ und fügte hinzu, dass die regierende Fidesz-Partei die „sichere Wahl“ sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Ein Video, das Orbáns Beitrag beigefügt ist, zeigt Selenskyjs Erklärung, dass die Ukraine „einen Weg finden wird, um sicherzustellen, dass es kein russisches Öl gibt“, und sagt, dass die Stilllegung der Pipeline eine Einmischung in die ungarischen Wahlen sei. „Sie wollen um jeden Preis eine pro-ukrainische Regierung“, heißt es in dem Kommentar. Das Video zitiert auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die sagte, es sei „an der Zeit, schmutzige russische fossile Brennstoffe vollständig abzuschaffen“, bevor es zu Péter Magyar, dem Vorsitzenden der oppositionellen Tisza-Partei, schneidet, der sagt: „Wir werden die Abhängigkeit von russischer Energie beenden.“ Der Sprecher sagt, dass „die Tisza-Partei auf Geheiß Brüssels billige russische Energie verbieten, das regulierte Preissystem für Versorgungsleistungen abschaffen und das Geld der Ungarn in die Ukraine schicken würde“. „Im Gegensatz dazu ist Fidesz die sichere Wahl“, heißt es weiter.