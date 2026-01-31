Ohne billige russische Energie gibt es keine Senkung der Nebenkosten, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán, Vorsitzender der Fidesz, am Samstag auf der Versammlung der Digitalen Bürgerkreise in Hatvan – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Ministerpräsident erklärte, dass es im Brüsseler Wirtschaftssystem keine Senkung der Nebenkosten gebe, dies sei in Westeuropa unbekannt. Es gebe zwar Beihilfen für dieses oder jenes, aber ein System, das der gesamten Bevölkerung Nebenkosten zu einem Preis garantiert, der unter dem Weltmarktpreis liegt, gebe es nur in Ungarn.

Deshalb greifen sie uns an, Brüssel will ständig, dass wir das abschaffen, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass der Grund dafür sei, dass am Ende jemand dafür bezahlen müsse. In Ungarn wird den großen Energieversorgern und Händlern der Gewinn weggenommen, den sie durch den Anstieg der Energiepreise einstreichen. Von den Banken werden Gelder durch die Bankensteuer abgezogen und für die Senkung der Nebenkosten oder für Familienbeihilfen verwendet. Er wies auch darauf hin, dass alle Personen, die die Senkung der Nebenkosten abschaffen wollen, von der Regierung „ferngehalten” werden müssen. Er wies darauf hin, dass die erste Aufgabe des von der Tisza-Partei nominierten Energieministers darin bestehen werde, die Steuern für Unternehmen, aus denen er selbst stamme, abzuschaffen – aus denen die Senkung der Nebenkosten finanziert werde – und die Russen sofort aus dem Markt zu „drängen”. Der Regierungschef erklärte, er werde an der Senkung der Nebenkosten festhalten.