Ungarisches Konsortium entwickelt eine Lösung zur Vernetzung von Biobank-Datennetzen

Das Konsortium aus E-Group ICT Software Zrt., der Semmelweis-Universität und der Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest entwickelt eine neue Technologie zur Vernetzung von Biobank-Datennetzen, wie der Konsortialführer E-Group Zrt. gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Die Nationale Agentur für Forschung, Entwicklung und Innovation (NKFIH) hat das Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 641 Millionen Forint unterstützt. Das Projekt soll planmäßig im Mai 2027 abgeschlossen werden. Es wurde erläutert, dass sich in Biobanken, die biologische Proben und andere Gesundheitsdaten speichern, eine erhebliche Menge an Informationen ansammelt, deren Potenzial aufgrund ihrer Fragmentierung derzeit jedoch nicht genutzt werden kann, beispielsweise für das Verständnis des Krankheitsverlaufs, die Vorhersage von Risiken oder die Entwicklung von Strategien im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Das Konsortium plant einen analytischen und virtuellen Datenzugangsdienst, der eine einheitliche Analyse der an verschiedenen Orten gespeicherten Informationen gewährleistet, ohne dass jemand außerhalb der Einrichtung, die die Biobank betreibt, Zugang zu den personenbezogenen Daten erhält.

Ein weiteres Ziel ist die Schaffung eines Demonstrationsnetzwerks für Biobank-Forschung und -Analyse, des Nationalen Föderierten Biobank-Datennetzwerks (NEFAB). Das Netzwerk würde den Zugang zu und die Analyse von Daten der Semmelweis-Universität und der Universität Szeged sowie, soweit möglich, weiterer Biobanken auf einer gemeinsamen Plattform ermöglichen, wie mitgeteilt wurde. Die geplanten Dienste würden erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen mit sich bringen, die Erfolgsaussichten der Forschung erhöhen und Ungarn einen strategischen Vorteil im internationalen Wettbewerb im Bereich der Präzisionsmedizin verschaffen. Die E-Group Zrt. ist ein innovationsorientiertes Software-Technologieunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Es bietet vor allem Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Sicherheit und Verschlüsselung, Datenaustausch sowie digitale Identifizierung und Bankgeschäfte an. Laut online verfügbaren Daten belief sich der Nettoumsatz der E-Group ICT Software Zrt. im Jahr 2024 auf 1 Milliarde Forint, der Gewinn nach Steuern auf 380 Millionen Forint, der Nettoumsatz im Jahr 2023 auf 1,2 Milliarden Forint und der Gewinn nach Steuern auf 47 Millionen Forint.