Regierung lockert Bedingungen für den Erlass von Studentenkrediten für Mütter

Die Regierung hat die Bedingungen für den Erlass von Studentenkrediten für Frauen unter 30 Jahren, die Kinder haben, gelockert, teilte die Staatssekretärin für Hochschulbildung am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Veronika Varga-Bajusz erklärte, dass die Regelung zum Schuldenerlass nun auch für Frauen gelte, die ihr Studium abgeschlossen und ihre Abschlussprüfungen abgelegt hätten, aber noch kein Diplom erhalten hätten. „Die Botschaft lautet: Eine Familie zu gründen und zu studieren schließen sich nicht gegenseitig aus“, fügte sie hinzu.