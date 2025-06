BYD startet 32-Milliarden-Forint-Erweiterung seines Buswerks in Ungarn

Das chinesische Unternehmen BYD hat am Freitag den Grundstein für eine 32-Milliarden-Forint-Erweiterung seines Produktionsstandorts für Elektrobusse in Komárom (Nordwestungarn) gelegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó erklärte, die Regierung unterstütze die Investition, durch die 620 Arbeitsplätze geschaffen würden, mit 3,1 Milliarden Forint. Er fügte hinzu, dass die Kapazität des Werks auf 1.250 Fahrzeuge pro Jahr verdreifacht und ein Testlabor für Forschung und Entwicklung eingerichtet werde. Szijjártó wies darauf hin, dass BYD auch ein Pkw-Werk in Szeged (Südostungarn) baue, sein erstes in Europa, und einen europäischen Hauptsitz sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Budapest einrichte. Szijjártó sagte, Ungarn habe stark von der Ost-West-Zusammenarbeit profitiert und wies darauf hin, dass das Land 2024 31 % und 2023 44 % der chinesischen Direktinvestitionen in Europa angezogen habe. Die ungarische Regierung habe in den letzten zehn Jahren 64 große chinesische Investitionen im Wert von 5.500 Mrd. HUF unterstützt, Projekte, die 30.000 Arbeitsplätze geschaffen hätten, fügte er hinzu.