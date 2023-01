Familienunterstützung als „Investition in die Zukunft“

Neue Untersuchungen zeigen, dass die Unterstützung der Familie eine wichtige Investition in die Zukunft ist, sagte eine Staatssekretärin am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Familienpolitik ziele darauf ab, die Familien und die Zukunft der Jugend weiter zu stärken, um den Weg zum Wohlstand zu erleichtern, sagte Ágnes Hornung, Staatssekretärin für Familien im Ministerium für Kultur und Innovation, auf einer vom Mária-Kopp-Institut für Bevölkerung und Familien (KINCS) organisierten Konferenz, auf der die Ergebnisse des Forschungsprojekts Hungarostudie 2021 vorgestellt wurden.

Das Nationale Talentprogramm hilft jährlich 300.000 bis 350.000 jungen Menschen, sagte sie und erwähnte kostenlose Sprachtests und die Befreiung von Sozialabgaben für unter 25-Jährige, was für jeden Teilnehmer ein zusätzliches Jahreseinkommen von 780.000 Forint bedeutet. Die Menschen sollten sich nicht zwischen Studium und Familie oder Beruf und Familie entscheiden müssen, sagte sie und verwies auf die Befreiung von Sozialabgaben für Frauen unter 30 Jahren, die ab Januar dieses Jahres Kinder haben, sowie auf den Erlass von Studiendarlehen für Frauen, die nach Abschluss ihres Studiums Kinder erziehen. Außerdem wird die Mutterschaftsbeihilfe bis 2024 verlängert, stellte sie fest. In einer Zeit, in der die Welt „von einer Krise in die nächste gerät“, sei es von entscheidender Bedeutung, dass Ungarns Familienunterstützungssystem weiter gestärkt werde und Lösungen für fast alle Lebenssituationen zur Verfügung stünden, so Hornung. Die Hungarostudie wurde vor 35 Jahren von Mária Kopp und ihren Kollegen ins Leben gerufen, so Tünde Fűrész, Leiterin des Instituts, und liefert das umfassendste Bild über den Gemütszustand der Ungarn sowie ihre Beziehung zur Familie und zur Gemeinschaft.

Die Studie aus dem Jahr 2021 ist eine gemeinsame Arbeit des Instituts und des Instituts für Verhaltenswissenschaften der Semmelweis-Universität, für die 7.000 Personen befragt wurden. Fűrész sagte, dass junge Ungarn gerne mehr als zwei Kinder hätten und dass sie die Ehe für die idealste Form des Zusammenlebens hielten, wobei der Grad der Beziehungszufriedenheit bei Verheirateten am höchsten sei.