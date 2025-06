Zug überfährt Person bei Hatvan

Ein Personenzug hat bei Hatvan einen Mann überfahren. Der Zug beförderte fünfzehn Passagiere, die ihre Reise mit einem Ersatzzug fortsetzen werden, teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Berufsfeuerwehr von Hatvan hilft den Passagieren beim sicheren Umsteigen. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt fahren die Züge mit reduzierter Geschwindigkeit. Wie die MÁV auf ihrer Website mitteilte, wurde der Mann in Hatvan in der Nähe des Zagyva-Baches von dem Mátra InterRégió erfasst, der um 6.08 Uhr von Gyöngyös zum Keleti-Bahnhof abgefahren war. Die Passagiere werden in einen nachfolgenden Zug in Richtung Hauptstadt umsteigen. Aufgrund der Unfalluntersuchung können die Züge zwischen Hatvan und Hort-Csány nur auf einem Gleis verkehren, weshalb sich auf der Hauptstrecke von Miskolc in den Morgen- und Vormittagsstunden die Fahrzeit einiger Züge verlängern kann und es auch zu Zugausfällen kommen kann, teilte die MÁV mit. Der um 5:20 Uhr von Miskolc zum Keleti-Bahnhof abgefahrene Personenzug wartet hinter dem vom Unfall betroffenen Zug und kehrt zum Bahnhof Hort-Csány zurück, von wo aus er mit erheblicher Verspätung weiterfährt.