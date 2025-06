Dobrev: „Freiheit, Menschenrechte und freie Liebe“

Freiheit, Menschenrechte und freie Liebe „sind die Werte, die uns heute hierher gebracht haben“, sagte Klára Dobrev, Vorsitzende der oppositionellen Demokratischen Koalition, auf einer Konferenz, die am Rande der Budapest Pride von der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten und Nichtregierungsorganisationen organisiert wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Dobrev sagte, „unsere linken Freunde bieten Solidarität und Unterstützung, die die Ungarn jetzt mehr denn je brauchen“. Angesichts der „Drohungen“ des Fidesz gegenüber den Organisatoren habe die Teilnahme an der Pride Mut und Prinzipien erfordert, sagte sie. „Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen.“ „Die überwiegende Mehrheit der Ungarn will nichts mit der Macht zu tun haben, die Ministerpräsident Viktor Orbán repräsentiert“, sagte sie. Die Vorsitzende der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, Iratxe Garcia Perez, sagte, sie seien dort, um für Rechte und Würde sowie für die Ungarn einzutreten. „Wir können nicht nur in Brüssel für Europa kämpfen, wir müssen Europa auch hier schützen“, sagte sie. Ana Catarina Mendes, die Vizepräsidentin der Parteienfamilie, sagte, sie seien gekommen, um für Freiheit, Würde und Menschenrechte zu kämpfen.