Navracsics: Ziel ist die Schaffung und Erhaltung einer kreativen Region in Veszprém

Das Ziel ist die Schaffung einer kreativen Region im Komitat Veszprém, in diesem Sinne wurde auch die immersive Ausstellung von Csontváry Kosztka Tivadar eröffnet, sagte der Minister für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung bei der Eröffnung der Ausstellung „In der Sprache der Photonen” am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics betonte, dass die Verwirklichung einer kreativen Region ebenso von brillanten Ideen wie von hartnäckiger, beharrlicher Arbeit und Zusammenarbeit abhängt, die für die Umsetzung einer Ausstellung erforderlich sind. Er fügte hinzu, dass das CODE Digital- und Erlebniszentrum, in dem die Ausstellung zu sehen ist, nicht nur ein Treffpunkt, sondern auch ein Anziehungspunkt für kreative Köpfe sei. Er erklärte, dass das Erlebniszentrum 2023 im Rahmen des Programms „Veszprém-Balaton – Kulturhauptstadt Europas” (EKF) realisiert wurde und dass das Erbe des Programmjahres durch die dort entstehenden Programme weiterlebt.

Gyula Porga, Bürgermeister von Veszprém (Fidesz-KDNP), sprach davon, dass das CODE Erlebniszentrum die neue Heimat der Medienkunst sei, die offen für künstlerische Experimente sei. Anita Kiss-Hegyi, Staatssekretärin für kulturelle Beziehungen, betonte, dass die hier realisierten Ausstellungen, wie auch die Csontváry-Ausstellung, eine Hommage an die Werte der Vergangenheit und gleichzeitig eine Wegweisung in die Zukunft seien. László Baán, Generaldirektor des Museums der Schönen Künste, betonte, dass Geduld und Warten in Csontvárys Kunst eine äußerst wichtige Rolle spielten, da der Künstler mit besonderer Sensibilität auf den richtigen Moment für die Fertigstellung seiner Bilder wartete. Wie er sagte, nutzt die Ausstellung neuartige visuelle Mittel, die zuvor nicht möglich waren.

Die Werke von Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) werden in der Ausstellung als audiovisuelle Stücke mit einer einzigartigen Bild- und Klangwelt in drei verschiedenen Räumen präsentiert. Im Erlebnisgang führt eine multimediale Ausstellung den Besucher durch das Leben des Künstlers. Im Studio betreten die Interessierten ein schwebendes Universum, und im 400 Quadratmeter großen, 360-Grad-Panoramaraum des Hexagramms werden die Gemälde in drei Dimensionen zum Leben erweckt.