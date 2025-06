Nézöpont Intézet: Fidesz hat die Debatte um die Pride gewonnen

Nach Ansicht des Nézőpont Intézet hat Fidesz die Debatte um die Pride gewonnen, weil sich die Opposition nur auf die Organisation der Demonstration konzentriert habe und nicht auf deren Folgen. Viktor Orbán habe die Opposition in eine Falle gelockt, ohne dass diese es bemerkt habe, schrieb das Institut in einer Mitteilung, die am Sonntag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde.

Wie sie schrieben, bestätigen die Zahlen den Ministerpräsidenten, die Mehrheit der Wähler steht in dieser Frage auf seiner Seite und lehnt die Pride-Parade im Interesse des Kinderschutzes ab, wobei die Gegner der Pride (51 Prozent) sogar die Fidesz-Anhänger (44 Prozent) übertreffen. Sie betonten, dass es in einer Demokratie immer von Vorteil ist, die Mehrheit zu vertreten. „Die Opposition hat seit langem keinen so großen Fehler mehr gemacht. Durch die lautstarke Organisation, die offen eingestandenen Gesetzesverstöße und die intensive Präsenz hat sich die Opposition mit der Pride verbündet, deren Unterstützung in Ungarn eine Minderheitenposition darstellt“, schrieben sie.

Sie fügten hinzu: Es sei zwar eine Tatsache, dass die Opposition gestern viele Menschen auf die Straße gebracht habe, aber viele Menschen seien nicht automatisch die Mehrheit; tatsächlich sei die Opposition am Samstag in eine Minderheitsposition geraten. Sie erinnerten daran, dass die heutige Regierungspartei auch 2002 oder 2006 viele Anhänger mobilisieren konnte, dass viele Fidesz-Anhänger auf der Straße waren, aber nur wenige an den Wahlurnen. „Orbáns Masterplan ist einfach: Er will die Wahl 2026 gewinnen, wofür er die Mehrheit hinter sich bringen muss. Der Pride-Tag war ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Mehrheit”, schrieben sie. Sie betonten: Da die Opposition die Demonstration am Samstag mit Unterstützung von Ursula von der Leyen und mehreren Brüsseler Abgeordneten organisiert hatte, bestätigte sich die oft geäußerte Kritik der Regierungsseite, dass sie tatsächlich im Interesse Brüssels handle. „Fidesz hat nun eindeutige Beweise dafür, dass es sich um eine Marionettenopposition handelt, die im Falle eines Wahlsiegs eine Marionettenregierung bilden würde“, schrieb das Nézőpont Intézet in seiner Erklärung.