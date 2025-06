Klassische Segelboote treten in Csopak gegeneinander an

Am Wochenende wird die Blütezeit der Segelkultur auf dem Balaton wieder zum Leben erweckt: Am Samstag und Sonntag findet der Kereked Klasszikus Kupa statt, an dem die schönsten und traditionsreichsten Segelboote des Sees teilnehmen. An dem aus mehreren Rennen bestehenden Segelwettbewerb nehmen traditionelle Boote wie Schärenkreuzer, Balaton-Kreuzer, Drachen, Túrajollék und Folkboote teil – berichtet die Nachrichtenagentur bestever.hu.

Das Rennen ist nicht nur ein technischer Wettkampf, sondern auch eine Hommage an die Meister des klassischen Bootsbaus und die Segelkultur des Balaton in den vergangenen Jahrzehnten. Die Beispiele der Kishamis, dem ältesten noch aktiven Boot des Balaton, der ehemaligen Kékszalag-Rekordhalterin Nemere II. oder der siebenfachen Kékszalag-Siegerin Tramontana zeigen, dass sie auch heute noch zu beeindruckenden Leistungen fähig sind.

Das spektakuläre Rennen am Wochenende ist Teil der 2017 ins Leben gerufenen Klassik-Cup-Serie, deren Ziel es ist, klassische Boote und klassische Segelrennen populär zu machen. Diese Boote sind keine Museumsstücke, sondern dank der Bemühungen ihrer Besitzer über Jahrzehnte hinweg erhaltene, wunderbare Rennmaschinen. Das Segeln mit klassischen Booten ist eine Lebensweise, eine Leidenschaft von Sportlern, die ähnliche Werte vertreten. Der derzeit stattfindende Kereked Klasszikus Kupa führt diesen Geist fort und verbindet Tradition, Gemeinschaft und traditionelles Regattasegeln.

Der Balaton war in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts eines der sich am dynamischsten entwickelnden Segelzentren Europas, wo Weltklasse-Boote gebaut wurden und so besondere Regatten wie die Kékszalag oder der Kenese-Keszthely-Rekord ins Leben gerufen wurden. Klassische Boote stehen bald wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Am 10. Juli startet in Balatonfüred die 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj, das größte Fest des ungarischen Segelsports. Das Besondere an diesem Wettkampf ist, dass nicht nur die modernsten Katamarane an der Spitze des Feldes kämpfen, sondern auch Traditionen und zeitlose Schönheit ihren Platz finden – durch die Teilnahme klassischer Boote. An der Startlinie werden etwa 600 Boote aufgereiht sein: Familien, Freundesgruppen, junge und erfahrene Segler, ein Querschnitt der gesamten Segelgemeinschaft.